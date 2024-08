Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern in Teilen Deutschlands. Betroffen seien die Bundesländer Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz, teilen die Meteorologen am Mittwochnachmittag mit.



Als Auswirkungen des Unwetters sind laut DWD Überflutungen von Kellern und Straßen möglich. Örtlich könne es zudem zu Blitzschäden kommen. Die aktuelle Warnung gilt zunächst für Mittwoch sowie für die Nacht auf Donnerstag. Eine Verlängerung oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sind demnach möglich.



Grund für die Unwetterlage ist eine von Nordwesten einströmende Kaltfront eines Tiefausläufers, so der Wetterdienst. Dabei werde die subtropische Warmluft zumindest in der Nordhälfte vorübergehend von kühlerer Atlantikluft verdrängt.