(Neu: Aktueller Kurs)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger der Gea Group haben sich am Mittwoch über die detaillierten Quartalszahlen des Anlagenbauers gefreut. Die Papiere gewannen bis zu 4,4 Prozent auf 40,10 Euro und konnten damit das Minus der vergangenen Handelstage wieder ein gutes Stück wettmachen.

Die Gea-Aktien haben seit Ende Oktober einen guten Lauf und erreichten Ende Juli mit 41,22 den höchsten Stand seit Anfang Mai 2023. Der Kurseinbruch an den Börsen weltweit warf sie aber wieder auf 38 Euro zurück. Die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals hielt aber.

Der Kurs war nach Ende Juli erreichten Jahreshoch von 41,22 Euro wieder bis auf 38 Euro zurückgefallen. Das Papier gehört mit einem Plus von fast sechs Prozent in diesem Jahr zu den Gewinnern im MDax, der im gleichen Zeitraum etwas mehr als Prozent verlor.

JPMorgan-Analyst Akash Gupta lobte am detaillierten Quartalsbericht die Tatsache, dass die Profitabilität in allen Sparten besser als erwartet war. Auch bei den Barmitteln habe das Unternehmen gut abgeschnitten. Gea hatte bereits am 10. Juli die wichtigsten Eckdaten für das zweite Quartal veröffentlicht und dabei auch die Margenprognose erhöht./ajx/jha/zb/mis

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006602006