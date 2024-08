Das Unternehmen, das Photovoltaik-Anlagen für Privathaushalte installiert, hat aufgrund einer schweren Liquiditätskrise Konkurs angemeldet. Es ist einer der größten in einer Reihe von Insolvenzmeldungen in der Branche. Maxeon verkauft seine Solarmodule außerhalb der USA unter der Marke "Sunpower" und betont nun, dass es ansonsten keinerlei Verbindungen zwischen den Unternehmen gibt. von pv magazine USA Das Photovoltaik-Unternehmen Sunpower hat Konkurs angemeldet. "Sunpower befand sich in einer schweren Liquiditätskrise, die durch einen starken Nachfragerückgang auf dem Solarmarkt und die Unfähigkeit ...

