Im Moment preist der Markt etwa 5 Zinssenkungen der Norges Bank im nächsten Jahr ein. Wir halten dies für weit übertrieben und sehen ein klares Plus bei den Terminzinssätzen, aber infolgedessen auch ein klares Minus bei EUR/NOK, so die FX-Analysten von Nordea. Ein deutliches Plus bei den aktuellen Marktpreisen für Zinsen "Während der Rückgang der Zinserwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...