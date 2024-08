Neue Lust auf Amazon-Aktien. Die Anleger greifen nach dem Crash zu, die Aktie des Techkonzerns liegt am Mittwoch im vorbörslichen Handel mit zwei Prozent im Plus. Spezielle News gibt es keine, vielmehr ist es die Hoffnung, dass die Fed offensiv vorgeht und eine Rezession verhindert. Auf diese Marken kommt es jetzt an.Amazon gewinnt 45 Minuten vor Handelseröffnung zwei Prozent auf 165,20 Dollar und setzt damit die leichte Aufwärtsbewegung - am Dienstag stieg der Kurs um 0,6 Prozent - fort. Von einer ...

