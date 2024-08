Vishay Intertechnology, ein führender Hersteller von diskreten Halbleitern und passiven elektronischen Komponenten, verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 16,9% im Vergleich zum Vorjahr. Trotz des Rückgangs auf 741,2 Millionen US-Dollar übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten mit einem Gewinn pro Aktie von 0,17 US-Dollar. Die Bruttomarge lag bei 22,0%, wobei die Integration von Newport einen negativen Einfluss von etwa 170 Basispunkten hatte.

Ausblick und strategische Anpassungen

Für das dritte Quartal 2024 prognostiziert das Management einen Umsatz von 745 Millionen US-Dollar (±20 Millionen). Angesichts der länger als erwartet andauernden Branchenerholung passt Vishay seine Investitionsstrategie an. Das Unternehmen verschiebt die Erweiterung des Standorts Itzehoe über 2024 hinaus, hält aber an seinem geplanten Gesamtinvestitionsvolumen von 2,6 Milliarden US-Dollar zwischen 2023 und 2028 fest. Für 2024 sind Investitionen zwischen 360 und 390 Millionen US-Dollar vorgesehen, was die Flexibilität des Unternehmens in einem sich verändernden Marktumfeld unterstreicht.

Vishay Intertechnology Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...