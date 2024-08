© Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa



Nach Palantirs jüngster Gewinnmeldung fragen sich Anleger, ob das endlich die Bären bezwingen kann? Nicht ganz…"Unserer Ansicht nach ist es verständlich, dass die Palantir-Aktie [am Dienstag] deutlich höher gehandelt [wurde]", kommentierte Mizuho-Analyst Gregg Moskowitz die Ergebnisse des Unternehmens. "Nichtsdestotrotz ist [Palantir] weitgehend zu dem Punkt zurückgekehrt, an dem wir ursprünglich vorsichtiger geworden sind, wie unsere jüngste Herabstufung beweist", fügte er hinzu. Er sagte, dass die Aktie mit dem 19- bis 20-fachen des geschätzten Umsatzes für das nächste Jahr gehandelt wird, während eine Umsatzwachstumsrate in der Nähe der unteren bis mittleren 20er Jahre erwartet wird. …