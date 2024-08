Der Marktwerte für Solar und Wind und auch der durchschnittliche Spotmarktpreis an der Strombörse sind im Juli im Vergleich zum Vormonat gesunken. Zudem häuften sich erneut die Stunden mit negativen Strompreisen. Der Marktwert Solar sank im Juli auf 3,554 Cent pro Kilowattstunde. Im Juni hatte er noch bei 4,635 Cent pro Kilowattstunde gelegen. Den bisherigen Tiefststand sah der Marktwert Solar in diesem Jahr im Mai mit 3,161 Cent pro Kilowattstunde, wie aus der Übersicht der Übertragungsnetzbetreiber auf netztransparenz. de hervorgeht. Auch der durchschnittliche Spotmarktpreis an der Börse gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...