Bei dem jüngsten Abverkauf sind auch einige DAX-Aktien unter die Räder gekommen. Doch bei vielen von diesen bedeutet das nun: Günstige Einstiegschancen mit Kurschancen von bis zu 60 Prozent. Um diese Kandidaten handelt es sich. Der jüngste Abverkauf an der Börse hat keinen Anleger kalt gelassen. So ziemlich überall rüttelte es die Märkte ordentlich durch. Allein der DAX verlor am Montag zwischenzeitlich 3,5 Prozent und viele namenhafte Aktien verloren ...

