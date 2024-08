(shareribs.com) Frankfurt / New York 07.08.2024 - Technologiewerte bewegen sich im deutschen Handel überwiegend im Plus. Auch an der Wall Street kommt es zu einer Gegenbewegung. Hier legen unter anderem AMD und Netflix deutlich zu. Der DAX steigt am Mittwoch um 1,5 Prozent auf 17.609 Punkte, gestützt von Continental, Sartorius und Merck. Auf der Verliererseite stehen Commerzbank, Beiersdorf und Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...