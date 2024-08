Die Xiaomi-Aktie verzeichnete am Frankfurter Handelsplatz einen bemerkenswerten Aufschwung und legte um 1,2 Prozent auf 1,89 Euro zu. Dieser Anstieg erfolgte trotz der Tatsache, dass der Kurs noch immer deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 2,39 Euro liegt. Die positive Entwicklung wird von einem robusten Umsatzwachstum gestützt, das im letzten Quartal bei beachtlichen 20,56 Prozent lag. Der chinesische Technologiekonzern konnte seinen Umsatz auf 82,15 Milliarden Hongkong-Dollar steigern, was das wachsende Interesse der Anleger an dem Unternehmen unterstreicht.

Analysten-Einschätzungen und Zukunftsaussichten

Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 0,662 CNY, was auf eine positive Geschäftsentwicklung hindeutet. Allerdings hat das japanische Brokerhaus Daiwa kürzlich das Kursziel für Xiaomi gesenkt, was auf mögliche Herausforderungen im [...]

Hier weiterlesen