NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma nach Quartalszahlen von 47 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die negative Kursentwicklung der Aktie bestätige eine zunehmend tief verwurzelte Besorgnis über die Fähigkeit des Sportwarenherstellers, die Markendynamik wiederzubeleben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Er reduzierte seine Prognosen./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 13:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 13:25 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603