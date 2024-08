Paris - Der deutsche Superschwergewichtsboxer Nelvie Tiafack hat bei den Olympischen Sommerspielen in Paris das Halbfinale gegen den 30-jährigen Usbeken Bakhodir Jalolov nach Punkten verloren und somit die Bronzemedaille gewonnen.



Der 25-jährige Tiafack agierte mutig und versuchte zu Beginn des Kampfes die Ringmitte zu behaupten. Jalolov nutzte seinen Reichweitenvorteil und lauerte auf Vorstöße seines Gegners. Für Deutschland ist es die erste Medaille im Superschwergewicht überhaupt.



Tiafack begann 2014 als 15-Jähriger mit dem Boxsport und trainiert seitdem im Kölner SC Colonia 06 unter Lukas Wilaschek. Seit 2020 ist er Sportsoldat der Bundeswehr.



Er wurde bereits 2016 sowie 2017 Deutscher Jugendmeister und gewann eine Bronzemedaille bei den Jugend-Weltmeisterschaften 2016 in Sankt Petersburg. Sein bis dahin größter Erfolg war der Gewinn der Goldmedaille bei den Europameisterschaften 2022 in Jerewan.