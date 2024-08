Zukunftsweisende Transformation vereinheitlicht Portfolios, treibt Wachstum voran und steigert Kundenerlebnis mit der Kraft der KI

Lyse, eines der größten Energie- und Telekommunikationsunternehmen Norwegens, ist ein Pionier in Sachen kundenorientierter Innovation. Um seine Kunden zu begeistern und ihnen mühelose Erlebnisse für die nächsten Generationen zu bieten, entschied sich Lyse für die cloud-nativen Software-as-a-Service (SaaS)-Plattformen von CSG (NASDAQ: CSGS), um sein mobiles Endkundengeschäft zu modernisieren. Der Wechsel in die Cloud ermöglicht Lyse die Konsolidierung von Angeboten, die strategische Ergänzung von Diensten und die Steigerung des Geschäftswachstums bei langfristiger Kosteneffizienz. Mit einer Vision für die Zukunft ist Lyse bereit, die Messlatte für das Kundenerlebnis auf dem norwegischen Telekommunikationsmarkt höher zu legen.

"Da sich die digitale Landschaft schnell weiterentwickelt, sind wir bestrebt, unsere Kunden in den Mittelpunkt unserer Entwicklung zu stellen", sagte Jan-Erik Hvidsten, SVP of Technology, Lyse. "Die Partnerschaft mit CSG ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg, unser Serviceangebot zu revolutionieren und unsere Reichweite in allen Märkten zu vergrößern. Durch die Nutzung der fortschrittlichen SaaS-Lösungen von CSG sind wir zuversichtlich, dass wir unser Geschäft mit unserem Wachstum skalieren und unseren mobilen Kunden über Generationen hinweg einen unvergleichlichen Mehrwert bieten können. Gemeinsam werden wir etwas bewirken."

Lyse wird sein Wachstum mit Agilität und Intelligenz beschleunigen, indem es CSG Ascendon, eine marktführende AWS Cloud-native Revenue-Management-Plattform, und die vorintegrierten, erstklassigen Kundenbindungsfunktionen von CSG nutzt. Mit den End-to-End-Lösungen von CSG kann Lyse auf einfache Weise Angebote zusammenführen, sich in Echtzeit an die individuellen Bedürfnisse jedes Benutzers anpassen und Kundenerlebnisse liefern, die das Markenerlebnis verbessern. Diese Verbesserungen führen zu einer mühelosen Selbstbedienung der Kunden über alle Berührungspunkte hinweg und machen es den Verbrauchern leicht, den Wert der Dienstleistungen, die sie kaufen, zu erkennen

"Führende Dienstleister wie Lyse sehen sich mit einem zunehmend komplexen und wettbewerbsintensiven Markt konfrontiert", so Daniel Kjellander, VP of Nordics bei CSG. "Um zu florieren und zukunftsfähig zu sein, benötigen sie umfassende Cloud-Lösungen, die ihre Abläufe rationalisieren und die Kundenbindung durch kontextbezogene Personalisierung verbessern. Indem Lyse die Bezahlung von Abonnements für seine Kunden mühelos macht, schafft das Unternehmen eine Kundenbindung, die zu schnelleren Umsätzen führt. CSG ist stolz darauf, diese Entwicklung gemeinsam mit Lyse zu begleiten und die zukunftsweisenden Cloud-Lösungen bereitzustellen, die das Unternehmen benötigt, um die Kundenerfahrung zu verbessern."

Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

Über Lyse

Lyse ist ein norwegisches Energie- und Telekommunikationsunternehmen. Lyse baut, unterhält und modernisiert kritische Infrastrukturen und bietet Breitband- und Unterhaltungsdienste über unsere nationale Altibox-Partnerschaft an. Unsere Telekommunikationsdienste werden über unsere nationalen Marken angeboten: Altibox, Ice und NiceMobil.

