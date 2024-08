Nach der revidierten Jahresprognose bleiben Analysten in Bezug auf die Zukunft des Hamburger Wirkstoffentwicklers Evotec (WKN: 566480) optimistisch. Neu-CEO Dr. Christian Wojczewski will Vertrauen schaffen. Zeitweise mehr als 20% notierte die Evotec-Aktie am Mittwoch im Minus, kostete im Tief nur noch 5,06 €. Wirklich überraschend kommt die angepasste Guidance für versierte Marktteilnehmer aber nicht. Sie positionieren sich bereits für eine Gegenbewegung. ...

