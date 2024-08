EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

IONOS Group SE mit finalen Kennzahlen für erstes Halbjahr 2024



08.08.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



+ 180.000 Kunden auf 6,28 Mio. (H1 2023: 6,10 Mio. Kunden)

+ 6,1 % Umsatz auf 751,6 Mio. € (H1 2023: 708,6 Mio. €)

+ 8,6 % bereinigtes EBITDA auf 218,0 Mio. € (H1 2023: 200,8 Mio. €)

Umsatzprognose 2024: ca. 9 % Wachstum

EBITDA-Prognose 2024: ca. 450 Mio. € Karlsruhe / Berlin, 8. August 2024. Die IONOS Group SE veröffentlicht die finalen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2024. Bereits am 12. Juli 2024 hatte das Unternehmen vorläufige Halbjahreszahlen bekannt gegeben und bei unveränderter Ergebnisprognose die Umsatzerwartung 2024 leicht angepasst. Im 1. Halbjahr 2024 stieg die Kundenzahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 180.000 auf 6,28 Mio. Kunden. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 6,1 % auf 751,6 Mio. € (H1 2023: 708,6 Mio. €). Das Umsatzwachstum basierte auf der starken Entwicklung des IONOS Kerngeschäfts, das in den ersten sechs Monaten um 11,2 % zulegen konnte. Das margenschwächere Aftermarket-Geschäft blieb aufgrund temporärer Phasing-Effekte hinter den Erwartungen zurück. Das bereinigte EBITDA stieg im 1. Halbjahr 2024 um 8,6 % auf 218,0 Mio. € (H1 2023: 200,8 Mio. €), bei im Vergleich zum Vorjahr zeitlich veränderten Marketingausgaben aufgrund zahlreicher sportlicher Großveranstaltungen im Sommer dieses Jahres. Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich auf 29,0 % (H1 2023: 28,3 %). Aufgrund der aktuellen Geschäftsentwicklung hat die IONOS Group SE am 12. Juli 2024 ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst und erwartet nunmehr ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 9 % (bisher ca. 11 %; 2023: 1,423 Mrd. €). Die bereinigte EBITDA-Marge soll 2024 bei ca. 29 % (bisher ca. 28,5 %; 2023: 27,4 % ) liegen, wodurch ein bereinigtes EBITDA von unverändert ca. 450 Mio. € (2023: 390,3 Mio. €) erwirtschaftet werden soll. "Mit der Entwicklung des IONOS Kerngeschäfts sind wir sehr zufrieden. Wir sind zuversichtlich, dass wir im weiteren Jahresverlauf auch im Aftermarket-Geschäft wieder ein Umsatzwachstum sehen werden", kommentiert IONOS CEO Achim Weiß. Für das Geschäftsjahr 2025 plant IONOS ca. 10 % Umsatzwachstum und eine weitere Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge auf ca. 30 %. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um seine Wachstumsziele zu erreichen und seine Marktposition als führender europäischer Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen auszubauen. Presse:

Andreas Maurer

press@ionos-group.com

Telefon +49 721 50957968 Investor Relations:

Stephan Gramkow

investor-relations@ionos-group.com

Telefon +49 721 50957097



08.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com