EQS-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

A.S. Création Tapeten AG: Enttäuschendes Umsatzniveau verhindert besseres Ergebnis



08.08.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach (ISIN DE000A1TNNN5) Enttäuschendes Umsatzniveau verhindert besseres Ergebnis Die A.S. Création Tapeten AG veröffentlichte heute den Zwischenbericht zum 30. Juni 2024. Umsatzentwicklung liegt hinter Erwartungen zurück A.S. Création verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Rückgang der Konzernumsätze um 5,1 Mio. € bzw. 7,7 % von 65,7 Mio. € im Vorjahr auf 60,6 Mio. € im Berichtszeitraum. Dieser Rückgang entfällt auf den Geschäftsbereich Tapete, während der Geschäftsbereich Dekorationsstoffe seine Umsätze leicht steigern konnte. Da A.S. Création rund 81 % der Konzernumsätze in der Europäischen Union zuzüglich Großbritanniens erzielt und Tapeten und Dekorationsstoffe zu den Konsumgütern zählen, wirken sich die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die schwache private Konsumnachfrage in dieser Region negativ auf den Konzernumsatz aus. Positive Effekte erkennbar trotz operativem Verlust Für die ersten sechs Monate 2024 weist A.S. Création einen operativen Verlust in Höhe von

-0,5 Mio. € aus, während im Vorjahreszeitraum ein operativer Gewinn in Höhe von 0,1 Mio. € erreicht werden konnte. Wesentlicher Grund für den Ergebnisrückgang ist das unbefriedigende Umsatzniveau in den ersten sechs Monaten 2024. Der absolut erzielte Rohertrag reichte nicht aus, um im ersten Halbjahr 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Trotz des negativen operativen Ergebnisses lassen sich positive Aspekte erkennen. Die Rohertragsmarge, eine der wesentlichen Kennzahlen von A.S. Création, konnte sich nach der positiven Entwicklung im ersten Quartal 2024 weiter stabilisieren und lag in den ersten sechs Monaten 2024 bei 50,2 % (Vorjahr: 48,8 %). Damit wird deutlich, dass die Fokussierung der Produkt- und Vertriebspolitik auf margenstärkere Sortimentsteile sowie die umgesetzten Restrukturierungsprojekte ihre Wirkung entfalten und die veränderte strategische Ausrichtung, mit der A.S. Création zurück in die Gewinnzone geführt werden soll, erste spürbare Effekte erzielt. Vorstand hält an Prognose für 2024 fest Trotz der schwierigen Ergebnissituation sieht der Vorstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Veranlassung, die Planung für das Gesamtjahr 2024 zu revidieren. Daher hält der Vorstand an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Diese sieht für das Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzniveau zwischen 110 Mio. € und 130 Mio. € und ein operatives Ergebnis zwischen -1 Mio. € und +3 Mio. € vor. Allerdings werden Umsatz und Ergebnis, wenn die Planung erreicht wird, voraussichtlich am unteren Ende der genannten Bandbreiten liegen. Gummersbach, 08. August 2024 A.S. Création Tapeten AG Der Vorstand Für Rückfragen: Laura Balzer, Investor Relations, Telefon +49-2261-542 473, E-Mail: laura.balzer@as-creation.de Die vollständige Zwischenmitteilung liegt für Sie bereit: Sie können sie entweder abrufen über https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/zwischenberichte oder unter folgender Adresse anfordern: A.S. Création Tapeten AG, Frau Meixner, Südstr. 47, D - 51645 Gummersbach,

Telefon +49-2261-542 410, E-Mail: investor@as-creation.de





Kontakt:

Michael Rockenbach

Vorstand Finanzen und Controlling

Südstr. 47

D-51645 Gummersbach

Telefon +49-2261-542 388

Fax +49-2261-542 304

E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de



08.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com