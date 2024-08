Basel - Die Generikaspezialistin Sandoz ist nach dem ersten Semester zuversichtlicher für die Umsatzentwicklung im Gesamtjahr. In den ersten sechs Monaten 2024 ist die ehemalige Novartis-Tochter unterdessen einmal mehr mit den lukrativen Biosimilars schneller gewachsen als mit «normalen» Generika. Die Einnahmen kletterten in den ersten sechs Monaten um 6 Prozent auf 5,0 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...