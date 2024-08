© Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi



Nach den enttäuschenden Earnings haben Analysten die Kursziele für die BioNTech-Aktie gekürzt. Was für Anleger jetzt noch drin ist.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Bewertung für BioNTech nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar beibehalten. Der Impfstoffhersteller präsentierte ein durchwachsenes Finanzergebnis, bestätigte jedoch die Jahresprognosen, so Analyst Chris Shibutani in einer Studie, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Er wies auch darauf hin, dass wichtige Ergebnisse aus der Produkt-Pipeline noch ausstehen. Das Analyseunternehmen Jefferies hat das Kursziel für die BioNTech-Aktie von 98 auf ebenfalls 90 US-Dollar …