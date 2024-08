DJ Rheinmetall steigert Rendite in fast allen Bereichen

FRANKFURT (Dow Jones)-Rheinmetall hat im zweiten Quartal in nahezu allen Geschäftsbereichen eine teils deutlich bessere Profitabilität erzielt und den jüngst bestätigten Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt. Besonders gewinnträchtig entwickelte sich das Geschäft mit Waffensystemen und Munition: Die operative Marge kletterte spürbar auf 22,0 von 19,8 Prozent, wie der Düsseldorfer DAX-Konzern anlässlich der Vorlage ausführlicher Geschäftszahlen mitteilte. Der Umsatz in dem Bereich verdoppelte sich in etwa auf 692 Millionen Euro.

Bessere Renditen erzielte Rheinmetall auch im Geschäft mit der Digitalisierung der Streitkräfte (Electronic Solutions): Die operative Marge verbesserte sich auf 10,0 von 7,0 Prozent. Der Umsatz erreichte 360 (Vorjahr 277) Millionen Euro. Bei Power Systems kletterte die operative Marge auf 4,9 von 2,6 Prozent, der Umsatz auf 514 (485) Millionen Euro. Im größten Bereich Vehicle Solutions um militärische Rad- und Kettenfahrzeuge sank allerdings die Rendite bei deutlich höheren Umsätzen leicht auf 10,1 von 10,4 Prozent. Der Umsatz kletterte auf 807 Millionen von 550 Millionen Euro.

In der Summe erreichte Rheinmetall, wie bereits seit Ende Juli bekannt, eine Steigerung des Umsatzes um rund 49 Prozent auf 2,234 Milliarden sowie ein operatives Ergebnisses von 270 (128) Millionen Euro.

Im Gesamtjahr 2024 sollen wie geplant "mindestens" die Ziele erreicht werden: Der Umsatz soll bei rund 10 Milliarden Euro liegen, die operative Gewinnmarge zwischen 14 und 15 Prozent.

