Nach Darstellung von SMC-Research macht LAIQON deutliche Fortschritte bei strategischen Kooperationsprojekten. SMC-Analyst Holger Steffen sieht eine wachsende Diskrepanz zwischen diesen Fortschritten und dem rückläufigen Börsenkurs und erwartet eine dynamische Kurstrendwende.

LAIQON habe die AuM gemäß SMC-Research im ersten Halbjahr um 400 Mio. Euro auf 6,5 Mrd. Euro ausgeweitet. Ein wichtiger Treiber sei das Joint Venture mit der Volksbank Rosenheim im Bereich der klassischen Vermögensverwaltung gewesen, das sich seit dem operativen Start im letzten Dezember positiv entwickelt habe. Die Zusammenarbeit werde nun weiter institutionalisiert, da sich die Volksbank mit 25 Prozent an der LAIQON-Tochter BV Bayerische Vermögen beteiligen wolle. Außerdem habe sie in der jüngsten Finanzierungsrunde 5 Prozent des WealthTec LAIC im Rahmen einer Kapitalerhöhung erworben.

Das Researchhaus wertet das als eine starke Unterstützung für die Wachstumsstrategie von LAIQON, die nun vor dem nächsten Meilenstein stehe: Im Oktober solle plangemäß das gemeinsam mit Union Investment entwickelte Produkt für die individualisierte Fondsvermögensverwaltung an den Start gehen.

Das Vermarktungspotenzial werde als sehr hoch einschätzt, was sich auch in den Plänen für LAIC widerspiegele. Die AuM der Tochter, die sich zusammen mit growney per Ende Juni noch auf 0,6 Mrd. Euro belaufen haben, sollen im nächsten Jahr auf 1,5 Mrd. Euro steigen und 2028 bei 5,5 bis 6,5 Mrd. Euro liegen.

SMC-Research hält die Ziele für ehrgeizig, dank der strategischen Fortschritte aber für durchaus erreichbar. Für die nahe Zukunft rechnen die Analysten mit einer deutlichen Beschleunigung des AuM-Wachstums, wobei das Researchhaus etwas vorsichtiger kalkuliert habe als bislang, da es in den letzten Monaten vom Markt wieder verstärkten Gegenwind gegeben habe. Zudem habe SMC die Gewinnverwässerung aus den jüngsten Kapitalmaßnahmen einkalkuliert.

Das Kursziel der Analysten hat sich dadurch von 13,00 Euro auf 11,70 Euro reduziert. Damit sieht SMC-Research weiterhin ein hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie, bei der sich mit den Kursverlusten in diesem Jahr eine wachsende Diskrepanz aus großen strategischen Fortschritten und dem Marktwert aufgebaut habe. Angesichts des positiven Newsflows erwarten die Analysten deswegen früher oder später eine dynamische Trendwende bei der Kursentwicklung und bestätigen ihr Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 8.8.2024 um 8:50 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 07.08.2024 um 18:00 Uhr fertiggestellt und am 08.08.2023 um 8:30 Uhr veröffentlicht.