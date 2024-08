Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikumsverlagsgruppe Bastei Lübbe AG ist im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 erneut mit steigender Profitabilität gewachsen. So erwirtschaftete das Unternehmen im Zeitraum von April bis Juni 2024 einen Konzernumsatz in Höhe von 26,4 Millionen Euro nach 22,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Plus von 15,7 Prozent. Das Konzern-EBIT erhöhte sich im ersten Quartal überproportional um 75,9 Prozent auf 3,7 Millionen Euro nach 2,1 Millionen Euro im Vorjahr. Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend ...

