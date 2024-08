FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Details zum zweiten Quartal von Rheinmetall sind am Donnerstag am Markt gut angekommen. Die Papiere des Rüstungskonzerns gewannen zuletzt noch 1,2 Prozent auf gut 500 Euro, nachdem sie zuvor bis auf fast 508 Euro geklettert waren. Damit bewegte sich der Kurs an der oberen Begrenzung des seit April laufenden Abwärtstrends, der nun beendet werden könnte.

Die zusätzlichen Informationen der Düsseldorfer zum abgelaufenen Quartal nannte Analyst George McWhirter von der Berenberg Bank ermutigend. So sei der freie Barmittelfluss besser gewesen als am Markt erwartet. Zudem habe Rheinmetall die Prognose für den Auftragseingang von 40 Milliarden Euro nicht nur bekräftigt, sondern auch besser erläutert. Der Experte rät weiter zum Kauf, sein Kursziel von 590 Euro lässt noch reichlich Spielraum nach oben./ajx/jha/