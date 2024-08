Tampa Bay, USA (ots) -QR-Codes in Phishing-E-Mails sind ein wachsendes Problem. Cyberkriminelle versuchen sensible Informationen zu erlangen oder Geld von ahnungslosen Mitarbeitern und Unternehmen zu stehlen. Zu den bekannten E-Mail-Themen, die Mitarbeiter zum Scannen von QR-Codes aufforderten, gehörten die Einrichtung einer Mehrfachauthentifizierung, Erinnerungen der Personalabteilung und Benachrichtigungen über den Ablauf von Passwörtern. Darüber hinaus spiegeln die Daten den anhaltenden Trend zur Nutzung von IT- und Online-Service-Benachrichtigungen sowie von steuerbezogenen Themen wider.E-Mail-Themen mit Bezug zur Personalabteilung sind bei Cyberkriminellen im letzten Jahr als Phishing-Taktik immer beliebter geworden. Dazu gehören besonders solche, die sich auf Änderungen der Kleiderordnung, Schulungsmitteilungen oder Urlaub beziehen. Diese Themen sind effektiv, weil sie eine Person zu einer Reaktion veranlassen können, bevor sie logisch über die Legitimität der E-Mail nachdenkt. Im Zweifel gefährdet es das Privatleben und den beruflichen Alltag gleichermaßen.KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, gibt die Ergebnisse seines Q2 2024 Top-Clicked Phishing Reports bekannt. Die Ergebnisse beinhalten die am häufigsten angeklickten E-Mail-Themen in Phishing-Tests. Eine Graphik finden Sie hier: https://www.knowbe4.com/hubfs/Q22024.pdfPhishing-E-Mails sind nach wie vor ein weit verbreitetes und effektives Mittel für Cyberkriminelle. Die Täter passen sich den aktuellen Markttrends an und überlisten sowohl Endbenutzer als auch Unternehmen, indem sie Phishing-E-Mails mit authentisch und glaubwürdig wirkenden Betreffzeilen erstellen. Ihre Strategien nutzen oft menschliche Emotionen aus, um Gefühle von Dringlichkeit, Verwirrung, Angst oder sogar Aufregung hervorzurufen. So verleiten sie Empfänger dazu, auf bösartige Links zu klicken oder Anhänge zu öffnen. Das Ausmaß dieser Bedrohung offenbart sich durch den KnowBe4's 2024 Phishing by Industry Benchmarking Report (https://www.knowbe4.com/hubfs/2024-Phishing-by-Industry-Benchmarking-Report-EN_US.pdf). Einer von drei Nutzern neigt dazu, auf verdächtige Links zu klicken oder betrügerischen Anfragen nachzukommen.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5839466