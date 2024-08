Die Berichtssaison ist derzeit in vollem Gange, und das in einer Zeit, die kaum noch angespannter sein könnte. Aufgrund der ohnehin zurückhaltenden Kauflaune werden Enttäuschungen da besonders heftig abgestraft. Zu sehen gab es davon leider wieder einmal mehr genug, und das insbesondere mit Blick auf die hiesigen Märkte.Auf den ersten Blick schlug sich der DAX gar nicht so schlecht. Auf die Verluste der vergangenen Tage folgte gestern ein Plus von 1,5 Prozent und der deutsche Leitindex kletterte immerhin wieder auf 17.615 Punkte. Unschwer zu erkennen ist hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...