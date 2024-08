NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon bei einem von 14 auf 15 Euro angehobenen Kursziel von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Bewertung der Aktien, ein sich verbesserndes regulatorisches Umfeld und ein starkes Netzwerkwachstum sprächen für die Papiere, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Deutschland beschleunige die Investitionen in den Stromnetzausbau und der Energieversorger Eon sei hier als größte Player in gute Position, dieses Wachstum zu nutzen./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 16:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 04:00 / UTC

DE000ENAG999