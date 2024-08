FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.08.2024 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ADRIATIC METALS PRICE TARGET TO 230 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2100 (2500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 150 (200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 200 (150) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP REINITIATES GLENCORE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 530 PENCE - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 520 (530) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1375 (1435) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS M&G PRICE TARGET TO 242 (245) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 114 (111) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 490 (530) PENCE - JEFFERIES RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 170 (158) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 290 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 278 (256) PENCE - 'OW' - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 148 (136) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1860 (1900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES YOUGOV TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 700 (410) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob