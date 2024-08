Wie müssen sich Lkw-Hersteller aufstellen, um im Markt für Elektro-Lkw zu bestehen? Das ist die Hauptfrage, mit der sich Jan Wohlmuther und Luis Obermeier von der Beratungsfirma Accenture in unserer Online-Konferenz auseinandergesetzt haben. Klar ist: OEMs müssen künftig viel mehr beherrschen als nur den Verkauf von Fahrzeugen. Die beiden Experten von Accenture stellen in ihrem Vortrag mit dem Titel "Destination zero - ZEV business solutions to transform ...

