Die Brandenburger Enertrag will die Produktion von grünem Kerosin in Deutschland voranbringen. Jetzt ist das Unternehmen Mitglied im Luftverkehrsverband Aireg geworden. Das auf einen Mix regenerativer Energien sowie die Sektorkopplung spezialisierte Enertrag forciert das Geschäft mit nachhaltigen Luftfahrtkraftstoffen (Sustainable Aviation Fuels - SAF). Das Unternehmen schließe sich deshalb der Luftfahrtinitiative aireg (Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany) an, teilte Enertrag mit. ...

