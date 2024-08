Dr. Johannes Mayr (Eyb & Wallwitz): Marktkompass | Keine KI-Perfektion

05.08.2024 -

In der aktuellen Marktkompass-Ausgabe erläutert unser Chefvolkswirt Dr. Johannes Mayr, warum die Kursrücksetzer im KI-Trend nicht überraschend kommen und welche derzeit kritisch hinterfragte Entwicklung mittelfristig zu einem strategieschen Vorteil für amerikanische Unternehmen werden dürfte. Und auch wenn die digitale Welt in vielen Portfolien nach wie vor zu Recht ein Hauptbestandteil ist, so sollten Anleger auch andere Wachstumstrends u.a. in den Bereichen Gesundheit und Konsum im Blick behalten.