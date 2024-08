Wie bereits im April angekündigt, plant die CHAPTERS Group eine Kapitalerhöhung im Rahmen einer Privatplatzierung. Das Unternehmen strebt einen Bruttoerlös von 60-80 Mio. EUR bei einem Ausgabepreis von 24,70 EUR je Aktie an. Das Unternehmen hat eine Backstop-Vereinbarung mit Investoren über bis zu 52 Mio. EUR getroffen und befindet sich in Gesprächen mit weiteren institutionellen Investoren. Die Transaktion soll in der Woche vom 12. August 2024 stattfinden. Die eingeworbenen Mittel sollen für weitere M&A-Aktivitäten verwendet werden. Wir werden unsere Schätzungen nach der Kapitalerhöhung anpassen und bestätigen unser Kursziel und Rating (EUR 27,00, KAUFEN). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CHAPTERS%20Group%20AG