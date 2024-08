Die Ergebnisse von Beiersdorf für H1 2024 waren gemischt. Das Unternehmen meldete ein organisches Umsatzwachstum von 7,1% yoy in H1 (ca. 6,9% yoy in Q2) gegenüber dem Konsens von +7,2%, angeführt von einer guten Entwicklung des Derma- und NIVEA-Portfolios. Das bereinigte EBIT von EUR 838 Mio. blieb jedoch um 6% hinter dem Konsens zurück, und die Marge verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 110 Basispunkte auf 16,2%, da die positive Entwicklung der Bruttomarge durch höhere Investitionen in Marketing, Digitalisierung und Nachhaltigkeit mehr als ausgeglichen wurde. Dennoch bekräftigte das Management seine Prognose für 2024, die beruhigend ist und eine Erholung der La Prairie Umsätze erwartet. Mittelfristig sollten die Pläne des Unternehmens, in neue Märkte zu expandieren, insbesondere mit seinen Kultmarken wie Eucerin und Nivea in Indien und China, sowie die Förderung seiner Luxusmarke Chantecaille auf dem chinesischen Markt das Wachstum vorantreiben. Die Betonung von Innovationen mit Produkten wie Thiamidol und S-Biometric dürfte die Umsatzdynamik weiter erhöhen. Die Analysten von mwb research sind der Ansicht, dass all diese positiven Faktoren bereits in den aktuellen Bewertungen eingepreist sind. Die Analysten behalten ihr HOLD-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 143,00 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Beiersdorf%20AG