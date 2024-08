Infineon eröffnete in Kulim, Malaysia, die weltweit größte 200-mm-Siliziumkarbid-Produktionsanlage, unterstützt durch Design Wins und Vorauszahlungen von Schlüsselkunden im Wert von EUR 6 Mrd. In der ersten Phase mit einer Investitionssumme von EUR 2 Mrd. werden 900 Arbeitsplätze geschaffen und die Produktion von Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern in 150-mm-Technologie, einschließlich Galliumnitrid-Epitaxie, aufgenommen; die ersten Produkte werden im Herbst ausgeliefert. Eine weitere Kapazitätserweiterung im Wert von EUR 5 Mrd. wird zu einem späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit von der Marktentwicklung erwartet, wodurch bis zu 4000 hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden. Zusammen mit der Villacher Fabrik sollen diese Investitionen bis 2030 einen Jahresumsatz von rund EUR 7 Mrd. erwirtschaften. Infineon ist strategisch gut positioniert, um vom Markt für breitbandige Halbleiter zu profitieren, der bis 2032 ein Umsatz von USD 16,6 Mrd. erreichen soll. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit unveränderten Schätzungen und einem Kursziel von EUR 40,00, was einem Aufwärtspotenzial von 31,7% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG