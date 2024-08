DJ AB Inbev scheitert in Russland mit Ausstieg aus Joint Venture

Von Michael Susin

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der Braukonzern Anheuser-Busch Inbev ist mit dem Vorhaben gescheitert, seinen Anteil an einem Gemeinschaftsunternehmen in Russland an den Partner zu übertragen. Die russischen Behörden hätten den Verkauf, bei dem kein Geld fließen sollte, an das türkische Brauereiunternehmen Anadolu Efes abgelehnt, erklärte Anheuser-Busch Inbev.

Man werde die Entscheidung der Behörden nun überprüfen, hieß es. Das 2018 gegründete Joint Venture AB InBev Efes werde vom Management von Anadolu Efes weiter betrieben.

Vor knapp einem Jahr hatten AB Inbev und Carlsberg ihre Lizenzverträge in Russland gekündigt und die Leitung der Baltika-Brauereien den lokalen Behörden übertragen.

