aap Implantate AG Berlin WKN A3H210 ISIN DE000A3H2101 Korrektur der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 9. Juli 2024 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG für Donnerstag, den 15. August 2024, um 9:00 Uhr (MESZ) einberufen. Schreibfehler in zwei Abschnitten sollen im Folgenden aus Gründen rechtlicher Vorsicht korrigiert werden: 1. Korrektur zu Abschnitt 3 b) (Bedingtes Kapital 2024/I) In Abschnitt 3 b) der Tagesordnung lautet Satz 1 korrekt wie folgt: "Das Grundkapital wird um bis zu EUR 3.931.725,00 durch Ausgabe von bis zu 3.931.725 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien Stammaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I)." 2. Korrektur zu Tagesordnungspunkt 7 (Billigung des Vergütungssystems) In Tagesordnungspunkt 7 lautet der Beschlussvorschlag nach dem Satz "Der Aufsichtsrat schlägt vor, wie folgt zu beschließen" korrekt wie folgt: "Das nachfolgend wiedergegebene, vom Aufsichtsrat am 3. Juli 2024 beschlossene Vergütungssystem für den Vorstand der aap Implantate AG wird gebilligt."

Ansonsten bleibt die am 9. Juli 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichte Einberufung unverändert. Berlin, im August 2024 aap Implantate AG Der Vorstand



