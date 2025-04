Berlin (www.anleihencheck.de) - aap Implantate: Bekanntmachung einer Prüfungsanordnung der BaFin - AnleihenewsDie aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") (ISIN DE000A3H2101/ WKN A3H210) wurde von der BaFin am 10. April 2025 über den Erlass eines Bescheids bezüglich der Anordnung der Einleitung einer Anlassprüfung des offengelegten Konzernabschlusses und des zugehörigen Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023 informiert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressmeldung: ...

