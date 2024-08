Kann der DAX am Donnerstag an seine Erholung vom Vortag anknüpfen oder droht Anlegern der nächste Schock? Und: Mitten in der Berichtssaison veröffentlichen auch die Munich Re und Freenet neue Zahlen. Wie reagieren die Aktien? Das war es dann schon wieder mit der Erholung im DAX. Am Donnerstagmorgen gab der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten um 0,62 Prozent nach und fiel zunächst auf rund 17.506 Punkte.Damit ist die Aufholjagd der zu ...

