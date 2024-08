Die US-Aktienbörsen befinden sich weiter in schwierigem Fahrwasser. Immerhin sorgten am Donnerstag gute Daten vom US-Arbeitsmarkt im vorbörslichen Handel für etwas Entspannung. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,4 Prozent höher auf 38.915 Zähler. Der von großen Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 wurde rund ein Prozent höher taxiert auf 18.050 Punkten. "Die Tendenz, Aktien in sich erholende Kurse hinein zu verkaufen, überwiegt weiterhin", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...