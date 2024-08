© Foto: Steffen Trumpf/dpa



Die Erholung der Gaspreise in Europa mindern kurzfristige Risiken für den norwegischen Energieproduzenten. Equinor glänzt außerdem mit einer der höchsten Dividenden im Sektor.In einem aktuellen Analystenkommentar stuft UBS-Analyst Henri Patricot die Aktie von Equinor von Verkaufen auf Neutral hoch und erhöht das Kursziel leicht von 275 auf 280 Norwegische Kronen. Trotz eines Kursrückgangs von 10 Prozent im letzten Monat, bedingt durch schwächere Ölpreise und einen breiteren Marktrückgang, sieht Patricot nun ausgewogenere Risiken für das norwegische Energieunternehmen. Ein wesentlicher Faktor für die Neubewertung sind die überraschend stabilen Gaspreise in Europa. Diese haben sich in letzter …