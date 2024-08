© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Die Siemens-Aktie gehört nach den starken Quartalszahlen am Donnerstag zu den besten Performern im DAX. wO hat die aktuelle Analystenreaktionen zu den Earnings zusammengestellt.Im dritten Geschäftsquartal steigerte Siemens den Umsatz um vier Prozent auf 18,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in München mitteilte. Nachdem die Zahlen anfänglich mit Verlusten an der Börse quittiert wurden, drehte die Aktie nachmittags mehr als 3 Prozent ins Plus. Auch beim Gewinn überzeugten die Münchener und verdienten mit 2,1 Milliarden Euro fast die Hälfte mehr als im Vorjahr. Die Zahlen fielen besser aus als von Analysten erwartet. Alexander Hauenstein, DZ-Bank: "Besser als befürchtetes Q3 Ergebnis und …