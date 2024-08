Viel Geld hat die Aareal in den letzten Jahren in das Wachstum von Aareon gesteckt. Bevor die Wiesbadener so richtig die Ernte einfahren konnten, wurde die teure IT-Tochter dann im Juni an TPG und CDPQ verkauft. Im Q2 hatte die mit 3,9 Mrd. Euro bewertete Aareon ein überschaubares adj. EBITDA von 80 (Vj. 39) Mio. Euro erzielt. Das Potenzial ist da aber noch längst nicht ausgeschöpft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...