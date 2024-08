Aldeyra Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf innovative Therapien für Augenerkrankungen, verzeichnete einen signifikanten Erfolg in einer Phase-3-Studie für sein Medikament Reproxalap. Die randomisierte, doppelblinde Studie zur Behandlung des Trockenen Auges erreichte ihren primären Endpunkt, wobei Reproxalap dem Placebo in Bezug auf die Linderung von Augenbeschwerden statistisch überlegen war. Dieser Durchbruch könnte einen Wendepunkt für das Unternehmen darstellen, da es sich um die erste positive Phase-3-Studie in einer Trockenkammer mit einem Symptom als primärem Endpunkt handelt.

Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Die positiven Studienergebnisse hatten unmittelbare Auswirkungen auf den Börsenhandel der Aldeyra-Aktie. Nach einer kurzzeitigen Aussetzung vom Handel wurde die Aktie wieder zum Handel zugelassen, was das gesteigerte [...]

