Tech-Aktien kamen zuletzt ordentlich unter die Räder an den Börsen. Das eröffnet für Anleger aber auch Chancen an den Märkten. Sind diese beiden Tech-Giganten jetzt gut und sehr günstig zu bekommen? Diese Woche hat die Börsen durchgerüttelt. Weltweit gingen Indizes wie der japanische Nikkei oder der DAX zeitweise in die Knie. In den USA sorgte die Angst vor einer kommenden Rezession vor allem bei Tech-Aktien zu Absturzfantasien. Titel wie Nvidia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...