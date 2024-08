Toncoin steigt heute über 14 %! So viel Potenzial steckt im Telegram Coin

Toncoin ($TON) wurde einst von den Gründern des bekannten und beliebten Messengerdienstes Telegram gegründet. Ursprünglich war die Kryptowährung dafür gedacht, um Transaktionen über den Dienst schnell und effizient auszuführen. Aufgrund regulatorischer Probleme musste sich Telegram jedoch vom Projekt Toncoin zurückziehen. Allerdings entwickelte die Community TON stetig weiter.

Das mündete in einer starken Rallye, die den Coin auf eine Marktkapitalisierung von 15,5 Mrd. Dollar ansteigen ließ. Damit bildet TON inzwischen die 8. größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, direkt hinter XRP. Im Gegensatz zu den meisten großen Kryptowährungen wurde Toncoin von der letzten Korrektur nicht ganz so hart getroffen. Aber in der jetzigen Erholung gehört der Coin bereits zu den großen Gewinnern. Grund genug, um einen Blick auf TON zu werfen.

(TON steigt allein in den letzten 24 Stunden um über 14 % an! - Quelle: coinmarketcap.com)

Toncoin zeigt ein optimistisches Chartbild

Das Chartbild von TON sieht im direkten Vergleich deutlich besser aus als bei vielen anderen großen Altcoins. Schon der Abverkauf, der letzte Woche begann und diese Woche im schwarzen Montag mündete, war deutlich milder als bei vielen anderen Kryptowährungen. Doch die Performance seit der Umkehr am Montagnachmittag ist hervorragend. Über 26 % Gewinn konnte TON seitdem erzielen. Zudem notiert der Kurs mittlerweile wieder über dem EMA 200, was ebenfalls als extrem positives Zeichen gilt.

(Der Kurs von TON zeigt eine starke Performance und notiert mittlerweile wieder über dem EMA 200, hier in Blau dargestellt - Quelle: Tradingview.com)

Die Rückkehr des Kurses über den EMA 200 ist aus Sicht der Technischen Analyse ein starkes Long-Signal. Auch das Allzeithoch, das bei 8,24 Dollar liegt, ist mit etwa 40 % nicht mehr allzu weit entfernt. Toncoin hat also gute Chancen auf hohe Gewinne im nächsten Run und könnte für seine Anleger im besten Fall Gewinne von x3 bis x5 erzielen. Wer allerdings auf noch mehr Gewinne abzielt, der sollte sich einmal Pepe Unchained ($PEPU), einen Meme-Coin im ICO, auf die Watchlist setzen.

Pepe Unchained leistet schon jetzt Unglaubliches!

Pepe Unchained ($PEPU) befindet sich als Nachfolger des berühmten Meme-Coins $PEPE zwar noch im Vorverkauf, doch seine Erfolge sind bereits jetzt beispiellos. So kommt der Coin schon im Presale auf einen Umsatz von über 7,7 Mio. Dollar. Auch die Social-Media-Kanäle auf X (ehemals Twitter) und Telegram wachsen täglich und verzeichnen schon jetzt über 14.000 Follower, was zeigt, wie groß das Interesse am Geheimtipp $PEPU bereits ist. Dennoch hat Pepe Unchained eine Stärke, die alles bisher Gezeigte übertrifft.

Was $PEPU von PEPE und so gut wie allen anderen Meme-Coins unterscheidet, ist, dass der beliebte Coin eine eigene Layer-2-Lösung besitzt. Das bedeutet, dass der Coin die Fesseln, mit denen $PEPE an der Ethereum-Blockchain hängt, sprengt und der Meme-Coin über eine eigene und einzigartige Blockchain verfügt. Mit dieser können Trader 100-Mal schneller und deutlich günstiger handeln als auf der alten Ethereum-Blockchain.

Allein das könnte $PEPU schon zu einem hohen Handelsvolumen mit großen Gewinnen verhelfen. Aber um die Blockchain herum könnte sich auch ein ganzes Ökosystem an Coins bilden, was $PEPU berühmt in der Kryptoszene machen würde und seine Anleger mit hohen Renditen belohnen würde. Allerdings erhöhen die $PEPU-Token bereits in weniger als 24 Stunden, weshalb Eile geboten ist!

Investiere jetzt noch vor der Preiserhöhung in Pepe Unchained.





