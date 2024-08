© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa



Der jünste Abverkauf an den Aktienmärkten hat auch vor dem Energieversorger E.ON nicht Halt gemacht. Für die Analysten der Berenberg Bank ist die Aktie aktuell ein echtes SchnäppchenDie jüngste Schwäche der E.ON-Aktie könnte für Anleger eine attraktive Kaufgelegenheit darstellen - so zumindest die Einschätzung von Berenberg-Analyst Andrew Fisher. Inmitten eines breiteren Marktrückgangs sieht Fisher das Potenzial für eine deutliche Erholung des Aktienkurses des Energiekonzerns und verweist auf drei entscheidende Faktoren, die eine Investition in E.ON gerade jetzt besonders reizvoll machen. Erstens: Trotz der makroökonomischen Unsicherheiten sieht Fisher den aktuellen Aktienkurs von E.ON als …