PRESSEMITTEILUNG Hawesko-Gruppe mit solider Geschäftsentwicklung zum Halbjahr Hamburg, 09. August 2024. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2024 einschließlich der Zahlen für das zweite Quartal (1. April bis 30. Juni) veröffentlicht. Mit einem Umsatz von € 294 Mio. (Vorjahr: € 310 Mio.) und einem operativen EBIT von € 9,9 Mio. (Vorjahr: € 13,4 Mio.) zum Halbjahr bleibt das Geschäft in einer herausfordernden Marktsituation knapp 5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres und kann sich damit dem schwachen Konsumumfeld nicht entziehen. Mit zum Vorjahr stärkeren Rohmargen konnten die zuletzt kontinuierlich steigenden Kosten teilkompensiert werden. Neben dem schwächeren Umsatz belasteten erwartungsgemäß vorrübergehend erhöhte Stückkosten in der Logistik während der Inbetriebnahme der Erweiterungsinvestition am Standort Tornesch. Insgesamt erzielte die Hawesko-Gruppe somit eine operative EBIT-Marge von 3,4 Prozent zum Halbjahr (Vorjahr: 4,3 Prozent). Um erfolgreich in diesem schwierigen Marktumfeld zu agieren, werden die vom Vorstand der Hawesko-Gruppe gesetzten drei Hauptprioritäten weiter mit hoher Aufmerksamkeit verfolgt: Stabilisierung und Stärkung der Umsatzentwicklung, Fortsetzung der strikten Kostendisziplin sowie konsequente Restrukturierung bei Wein & Co. und Abschluss der Stabilisierungsphase in der Logistik. Die dahinterstehenden, umfassenden strukturellen Maßnahmen haben sich bereits im zweiten Quartal 2024 positiv auf die Entwicklung der Hawesko-Gruppe ausgewirkt und sollen auch weiterhin den Geschäftsverlauf stärken. Für die zweite Jahreshälfte 2024 erwartet der Vorstand der Hawesko-Gruppe anhaltend herausfordernde Marktbedingungen und wenig konjunkturellen Rückenwind. Somit rechnet der Vorstand für 2024 unverändert mit mindestens dem Erreichen der Vorjahreswerte im Umsatz sowie im operativen EBIT. # # # Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen beschäftigt der Hawesko-Konzern in den Segmenten Retail (Jacques' und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.300 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding SE werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Herausgeber: Hawesko Holding SE

Elbkaihaus

Große Elbstraße 145 d

22767 Hamburg Internet: hawesko-holding.com Konzerninformationen hawesko.de Großes Sortiment für Weinliebhaber jacques.de Jacques' Standorte und Online-Angebot weinco.at Österreichs führender Weinfachhändler vinos.de Die besten Weine aus Spanien wirwinzer.de Deutsche Weine direkt vom Erzeuger tesdorpf.de Traditionsreicher Fine Wine Händler weinart.de Raritäten und Spitzenweine der Welt the-wine-company.se Beste Weine für Schweden enzo.de Italienische Weine und Lebensart globalwine.ch Premium-Portfolio für höchste Qualitätsansprüche weinwolf.de Internationale Weinvielfalt volume-spirits.de Erlesene Spirituosen-Portfolio abayan.de Spitzenweine aus Italien global-wines.cz Omnichannel Premiumhändler in Tschechien dunker.ee Premiumdistributeur im Baltikum Presse- und Investor-Relations-Kontakt: Tel. (040) 30 39 21 00 Fax (040) 30 39 21 05 E-Mail: ir@hawesko-holding.com



