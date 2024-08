Der DAX hat sich am Donnerstag weiter stabilisieren können. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 17.680,40 Punkten aus dem Handel. Unterstützung dürfte der deutsche Leitindex am Freitag von starken US-Börsen sowie steigenden Kursen in China erhalten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen prozentual kaum verändert bei 17.676 Zählern.Nachdem am Donnerstag mit Allianz, Deutsche Telekom, Munich Re, Rheinmetall und Siemens gleich fünf DAX-Titel ihre Zahlen vorgelegt haben, ist es zum ...

