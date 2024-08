EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

PWO-Gruppe im ersten Halbjahr weiter erfolgreich



09.08.2024 / 09:18 CET/CEST

PWO-Gruppe im ersten Halbjahr weiter erfolgreich

Carlo Lazzarini (CEO): "In einer Zeit, in der sich die Weltwirtschaft uneinheitlich entwickelt und die Absatzzahlen in der Mobilitätsindustrie eher verhalten sind, dokumentiert unsere Halbjahresbilanz die hohe Wettbewerbsfähigkeit der PWO-Gruppe." Anhaltend erfreuliche Geschäftsentwicklung

Erneut starkes Neugeschäft

Erwartung für den Free Cashflow 2024 nach oben angepasst

Übrige Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt

Oberkirch, 9. August 2024 - Die PWO-Gruppe baut ihre Marktposition konsequent weiter aus. Im ersten Halbjahr 2024 übertrafen Umsatzerlöse und EBIT vor Währungseffekten ihre jeweiligen Vorjahreswerte. Das Lifetime-Volumen des Neugeschäfts knüpft im Sechsmonatszeitraum an die außergewöhnlich starken Vorjahre an und signalisiert damit weiteres zukünftiges Wachstum. Zugleich schreitet der Aufbau unseres neuen Entwicklungs- und Produktionsstandortes in Serbien zügig voran. Das Land hat sich zu einem wichtigen Zentrum der europäischen Mobilitätsindustrie entwickelt. Unsere Expansion steht auf dem soliden Fundament einer heute schon starken Bilanz. Die Steuerung der einzelnen Positionen verfeinern wir kontinuierlich und setzen damit weitere Ressourcen frei. Im Berichtszeitraum wird dies vor allem sichtbar am Free Cashflow.

Im ersten Halbjahr 2024 wurden in der PWO-Gruppe die folgenden Kennzahlen erreicht: Umsatzerlöse: 288,6 Mio. EUR (i. Vj. 280,5 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 15,5 Mio. EUR (i. Vj. 14,9 Mio. EUR)

EBIT inklusive Währungseffekten: 15,3 Mio. EUR (i. Vj. 14,2 Mio. EUR)

Periodenergebnis: 6,7 Mio. EUR (i. Vj. 8,5 Mio. EUR)

Investitionen: 10,6 Mio. EUR (i. Vj. 5,4 Mio. EUR)

Free Cashflow: 25,7 Mio. EUR (i. Vj. 10,3 Mio. EUR)

EK-Quote: 36,6 Prozent (31.12.2023: 37,0 Prozent)

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: rund 410 Mio. EUR (i. Vj. rund 415 Mio. EUR)

Auf Basis der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 heben wir unsere Prognose für den Free Cashflow an und bestätigen die Erwartungen für die übrigen Steuerungskennzahlen. Unsere diversen Initiativen zur Verbesserung der liquiditätsorientierten Steuerung der PWO-Gruppe tragen inzwischen nachhaltig Früchte. Trotz des vorgesehenen Anstiegs der Investitionen im zweiten Halbjahr gehen wir daher inzwischen davon aus, im Jahr 2024 einen Wert im bereits zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielen zu können (bisher: positiver Free Cashflow im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich). Die Prognosen beruhen auf den Annahmen, dass es 2024 zu keinen größeren Störungen in den Lieferketten - etwa durch geopolitische Spannungen oder Wirtschaftssanktionen - kommt, Energie in ausreichendem Umfang verfügbar ist sowie sich keine signifikanten Abweichungen von den antizipierten Preisentwicklungen ergeben. Der Halbjahresfinanzbericht wird auf der PWO-Website unter https://www.pwo-group.com/de/investoren-presse/news-publikationen/berichte/ veröffentlicht.

PWO AG

Der Vorstand Kontakt:

Charlotte Frenzel

Investor Relations & Corporate Communications T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions 2.000 PRODUKTLÖSUNGEN | 3.000 MITARBEITENDE | 10 STANDORTE | ÜBER 100 JAHRE ERFAHRUNG Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.



Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Systeme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen. So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.



