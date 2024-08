© Foto: picture alliance / dts-Agentur |



Der Chemiekonzern Lanxess überrascht am Freitag mit einer starken Gewinnentwicklung. Die Aktie startet mit Gewinnen, bei Analysten kommt allerdings noch keine Euphorie auf.Der Chemiekonzern Lanxess hat im zweiten Quartal die niedrigeren Rohstoff- und Energiekosten an seine Kunden weitergegeben. Der Umsatz fiel in der Folge um 5,6 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Trotz der rückläufigen Erlöse konnte Lanxess dank erheblicher Kosteneinsparungen und einer besseren Auslastung der Anlagen das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um fast 70 Prozent auf 181 Millionen Euro steigern. Die deutliche Reduktion der Verluste unter dem Strich zeigt, dass das Unternehmen …