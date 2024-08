Frankfurt - Der Schweizer Franken notiert am Freitagmorgen leichter gegenüber Dollar und Euro. Damit hat er die Schwächephase, die am Vortag nach überraschend guten Daten vom US-Arbeitsmarkt eingesetzt hatte, fortgesetzt. Aktuell kostet der Dollar 0,8671 Franken nach 0,8664 am Donnerstagabend. Derweil ist das Währungspaar Euro-Franken auf 0,9475 gestiegen von 0,9459. Noch am Montag war der Euro im Zusammenhang mit den Kurseinbrüchen an den Aktienmärkten ...

